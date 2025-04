Juventus reelege grupo pró-SAF em eleição tensa com dois votos de diferença

O argumento da solicitação seria uma "quebra de decoro" de Betone, em 2022, ao entrar sem autorização em uma reunião de conselheiros. Pedroso, com atuação avaliada como "mão de ferro" por alguns conselheiros, por querer cumprir estritamente as normas do clube, assumiu posição que classificou como "legalista" ao deferir a impugnação.

A chapa opositora, porém, disse que o argumento para a impugnação tratava-se de uma "alegação sem qualquer prova ou fundamento". A ação chegou a ser classificada como "golpe" por alguns associados do clube. A "Novos Tempos, Renove Juventus" recorreu, então, ao Tribunal de Justiça de São Paulo e conquistou o reconhecimento de que a exclusão foi ilegal.

Na decisão, a juíza Claudia Akemi Okoda Oshiro Kato definiu que não conceder uma liminar para a participação da oposição seria o mesmo que "eleger a chapa concorrente", o que, segundo ela, "impõe prejuízo ao processo".

Retomada a disputa com as duas chapas, o edital de convocação para a votação foi publicado em 9 de abril, com o chamado para o dia 23. Sob argumento de que o estatuto do clube prevê a eleição até a segunda quinzena de abril, a oposição foi novamente ao TJ-SP. Dessa vez, porém, o pedido de antecipação foi indeferido, já que a convocatória deve ser publicada com prazo de dez dias até a reunião, norma estatuária que prevaleceu.