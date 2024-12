LeBron vira quarentão melhor que Jordan com vinho, gelo e sono como segredo

"Ele tem chefs. Ele tem todo o conhecimento sobre como dormir. Todas essas coisas diferentes. Massagistas. Tudo o que ele faz na vida dele é estruturado para que ele jogue basquete, para que permaneça em quadra, para que esteja o mais saudável possível e para absorver os impactos quando ele vai para a cesta e é esmagado pelas pessoas", completou.

Mas LeBron dá de ombros para as especulações sobre o quanto gasta com seu corpo e diz que esse não é o fator principal. "Me faz rir. Não vou divulgar o valor exato, mas o mais importante é o tempo que invisto", disse o astro dos Lakers.

LeBron James faz treino de força antes de um jogo de playoff, em 2020 Imagem: Jesse D. Garrabrant/NBAE via Getty Images

A rotina de LeBron inclui uma dieta restrita. De vez em quando, um pouco de vinho. Sim, LeBron também é apreciador de um bom vinho.

Alimentos como salmão, saladas de vegetais, peito de frango e omeletes estão no dia a dia de LeBron, segundo a NBC de Los Angeles. No café da manhã, ele varia entre iogurte, salmão defumado, frutas vermelhas, panquecas sem glúten ou um bagel com pasta de amendoim.