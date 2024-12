Estrelas, provocação e mimo: como é assistir à NBA Cup do lado da quadra

Camiseta da final da NBA Cup Imagem: Gustavo Setti/UOL

Maioria, a torcida do Thunder foi ficando mais tímida com a larga vantagem que os Bucks abriram no último quarto. Final de jogo e reclamações com o astro Shai Gilgeous-Alexander, que saiu de quadra com a cara fechada e ouvindo após a derrota por 97 a 81.

No fim, estar pertinho ainda rendeu um presente: uma camiseta arremessada da quadra caiu bem onde o UOL estava. Um mimo para fechar a noite de NBA em Vegas.

*O repórter viaja a convite do Prime Video