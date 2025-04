Liverpool vence, rebaixa o Leicester e pode ser campeão inglês sem entrar em campo

O Liverpool tem tudo para celebrar o 20º título do Campeonato Inglês em Anfield, no próximo domingo, diante do Tottenham. A questão é se a taça virá com a necessidade da vitória ou por antecipação sem seus astros entrarem em campo. O segundo colocado Arsenal encara o Crystal Palace no meio de semana e não pode perder. Neste domingo, em jogo mais complicado do que o imaginado, os comandados de Arne Slot ganharam fora de casa por 1 a 0 e rebaixaram o Leicester, com gol sofrido de Alexander Arnold aos 30 minutos da etapa final.

Com o triunfo na casa do Leicester, a diferença na tabela de classificação voltou à cômoda vantagem de 13 pontos - 79 para o Liverpool diante de 66 do Arsenal - restando 15 em disputa. Ao oponente, a manutenção dos míseros 18 pontos custaram a queda, já que o West Ham, primeiro fora da faixa de queda, já está com 36.

A partida começou divertida e em alta velocidade no King Power Stadium. Logo de cara, Salah perdeu grande chance. Estava impedido. O Leicester, empurrado por uma barulhenta e empolgada torcida, apesar do momento delicado, também levava perigo, sobretudo em cruzamentos à área.