Sada Cruzeiro reencontra o Praia depois de final histórica

Sada Cruzeiro e Praia Clube entram em quadra no feriado desta segunda-feira (21/4), às 18h, no confronto que abre as semifinais da Superliga masculina 2024/25 de vôlei. O primeiro duelo da série em melhor de três será disputado no Ginásio do Riacho, em Contagem, e tem transmissão do Sportv2 e da VBTV, o streaming da Federação Internacional (FIVB).

Na memória de ambos, o recente encontro na decisão do Campeonato Sul-Americano. Em Uberlândia, em 16 de março, em uma batalha que terminou somente no tie-break com o título para o Sada, após salvar alguns match points na quarta parcial terminada em 32 a 30.

"Foi um jogo muito emocionante. Eles tiveram bolas para fechar o quarto set, que foi interminável, e a gente conseguiu a virada no set e conseguimos vencer o jogo, que foi muito difícil. Acredito que agora será mais uma grande batalha em Contagem e vamos em busca da vitória para iniciarmos bem as semifinais", comentou o central Lucão, um dos destaques do Sada Cruzeiro na temporada.