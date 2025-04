Caio Borralho pede para disputar título interino do UFC contra Chimaev

O brasileiro Caio Borralho decidiu entrar na conversa e aproveitar o momento de indefinição no topo da categoria peso-médio (84 kg) do UFC. Neste domingo (20), o lutador utilizou suas redes sociais para se colocar à disposição e responder diretamente a um tweet de Khamzat Chimaev, que criticou o campeão da Dricus du Plessis, após os rumores de que o sul-africano não estaria apto para um possível duelo no UFC 317, devido a uma lesão.

Com tom amistoso, o brasileiro se dirigiu ao número três do ranking na própria postagem: "Com todo respeito, meu irmão... mas eu conheço um cara! Vamos dar esse show aos fãs", escreveu Borralho. Logo depois, em duas publicações em seu perfil no X, o atleta da equipe 'Fighting Nerds' reforçou seu interesse no combate e foi além, sugerindo que o possível confronto entre ele e Chimaev valesse um cinturão interino da divisão.

A movimentação acontece em meio aos rumores de que Du Plessis sofreu uma lesão e não poderá competir no evento marcado para 29 de junho, durante a International Fight Week, em Las Vegas (EUA). Embora o duelo entre o checheno e o campeão da categoria nunca tenha sido oficializado pelo UFC, de acordo com portais especializados, era tratado como o plano da organização para liderar o card do UFC 317.