Surfe: WSL restaura 110 mil corais e retira 26 toneladas de lixo em oceanos

Em conjunto com a WSL Pure, também foram feitas parcerias com comunidades locais, povos indígenas, surfistas e uma coalizão de mais de 100 organizações para sediar cerca de 17 projetos e ativações de impacto local. A WSL Pure é uma organização sem fins lucrativos da entidade que levanta pautas voltadas para sustentabilidade em todas as etapas do Mundial.

Neste ano, o Programa Ambiental das Nações Unidas reconheceu o WSL One Ocean como um "ator da década para a restauração de ecossistemas". Através deste reconhecimento, o WSL One Ocean se une às principais organizações e agências comprometidas com a restauração de ecossistemas para um futuro sustentável.

Atuação forte nas ações sustentáveis no Brasil

As medidas para preservação do meio ambiente foram feitas de forma massiva pela WSL no Brasil. A cidade de Saquarema (RJ), por receber uma das etapas do Mundial, foi a mais impactada.

Na Praia de Itaúna, onde acontece a competição, foi feita uma limpeza no manguezal da Lagoa de Saquarema. A ação foi coordenada pela WSL Pure.

As iniciativas envolveram estudantes de escolas públicas, membros da equipe da WSL e competidores estrangeiros, casos de Imaikalani deVault, Barron Mamiya, Seth Moniz e Bettylou Sakura Johnson, do Havaí, juntamente com Liam O´Brien, da Austrália, e Matthew McGillivray, da África do Sul.