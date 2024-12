Surfista brasileiro 'vive' 24 dias em motorhome atrás de ondas nos EUA

O surfista Sunny Pires 'viveu' 24 dias na Califórnia Imagem: Gustavo Vieira

A Califórnia foi o lugar onde o surfe se espalhou para o mundo, com os havaianos trazendo as pranchas para cá. E até hoje, ela é o epicentro do surfe e da inovação. O que queremos mostrar é que o surfe nunca parou de evoluir. Sunny Pires

O brasileiro é engajado com tecnologia e tem patrocínio "diferentão": da Nouns, do ramo de criptomoedas. Ele é o primeiro surfista brasileiro a ser apoiado por uma comunidade Web3, uma organização descentralizada que utiliza criptomoedas para financiar projetos e apoiar pessoas. Trata-se de nova forma de economia e patrocínio dentro de uma comunidade global.

Sunny Pires viajou o litoral da Califórnia em um motorhome Imagem: Gustavo Vieira

Sunny está acostumado a viajar. Além do itinerário que tem pelo Brasil por causa das competições, o jovem surfista passou dois meses no Havaí no ano passado e conheceu a Nicarágua em uma expedição. Na Califórnia, ele ficou em um grande motorhome que acomodava cinco pessoas —ele e membros da equipe— e sete pranchas, além de equipamentos de gravação.

Ele percorreu cerca de 3 mil quilômetros do litoral californiano. Viajou de San Diego a São Francisco, percorrendo as principais praias pelo caminho e conhecendo a história do surfe na região.