20km em 10min e sem fila: como é o voo de helicóptero até a F1 em São Paulo

A recepção é feita no subsolo do prédio, onde os 8 passageiros são levados para a cobertura. A poucos degraus do heliponto, um vídeo curto com instruções de segurança é apresentado Já no final do vídeo era possível ouvir que as hélices do helicóptero bimotor estavam sendo ligadas. Era hora de levantar voo.

Apesar do tempo nublado e chuvoso - que castigou a própria programação do GP de São Paulo neste fim de semana -, do heliponto era possível ter uma vista única de São Paulo. Mas são poucos segundos para apreciar. O embarque é rápido, e logo os 8 passageiros são colocados para dentro. O barulho do helicóptero lembra um filme de guerra. Aos passageiros de primeira viagem, lembra algum clássico do cinema, como "Apocalypse Now".

Viagem rápida e tranquila

Às 8h58, o helicóptero levantou voo no céu cinza de São Paulo do domingo de Fórmula 1. Mesmo longe das condições climáticas ideais, a vista era clara para quem estava ali dentro. Com os cintos afivelados, os 8 passageiros podiam ver a cidade, que parecia uma maquete, pelas duas janelas do helicóptero. O tempo chuvoso também não pareceu afetar o voo em si. Fora alguns pequenos tremores no chão do helicóptero, não se sentiu maiores distúrbios na viagem.

Em poucos minutos, dava para ver o Autódromo de Interlagos e as multidões nos arredores. Os passageiros escaparam do perrengue de muitos que chegaram ainda de madrugada para ver o treino classificatório marcado para as 7h30. E ainda assim, encararam horas de fila sob chuva. Teve quem desistiu do GP e vendeu seu ingresso.

Dez minutos depois de sair do heliponto na Vila Nova Conceição, às 9h08, o helicóptero pousou no heliponto do Autódromo. A poucos passos dali, os passageiros foram recebidos no lounge da Revo dentro de Interlagos. De lá, uma van levou para pontos estratégicos do Autódromo, dependendo do setor comprado por cada um. Segundo a Revo, a maioria dos passageiros tem ingressos para Paddock Club, setores VIP com entradas partindo dos R$ 5 mil.