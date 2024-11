RMP: Arrascaeta está no período final como atleta; corpo dele não aguenta

Peça fundamental no time do Flamengo, o meio-campista Arrascaeta está na fase final de sua vida como atleta, avalia Renato Maurício Prado. Durante o Fim de Papo deste domingo (3), o jornalista disse que o corpo do uruguaio "não aguenta mais" manter a rotina de jogador de futebol.

O Arrascaeta, infelizmente, está na fase final de seu período de atleta. O corpo dele não aguenta mais. Ele não consegue mais fazer uma sequência de três, quatro jogos. E ele é um jogador poupado, preservado, mas toda hora sente a musculatura.

-- RMP

Para RMP, a presença de Arrascaeta no segundo jogo contra o Galo, na Arena MRV, em Minas Gerais, ainda é uma incerteza. O uruguaio foi o autor do primeiro gol do Flamengo na partida de hoje contra o Atlético-MG pela final da Copa do Brasil. Ele saiu de campo no começo do segundo tempo, após sentir incômodo e dores musculares.