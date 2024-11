F1: Verstappen sai do 17º para a vitória em GP de São Paulo sob chuva

A vitória foi a primeira do piloto holandês após quatro meses e dez corridas: a última havia sido no Grande Prêmio da Espanha, em Barcelona, ocorrida no dia 23 de junho.

Por outro lado, com seus dois pilotos pontuando, a McLaren manteve a liderança no campeonato de construtores, seguindo à frente da Ferrari, mas vendo a Red Bull se aproximar com a vitória de Verstappen.

O próximo Grande Prêmio acontecerá em Las Vegas (EUA), no dia 24 de novembro, às 3h (horário de Brasília); a prova será a antepenúltima do calendário, que ainda terá os grandes prêmios do Catar e dos Emirados Árabes.

Como foi a corrida

O período antes da corrida já foi caótico pela classificação com diversos acidentes, e um deles, ocorrido no Q3, fez Alexander Albon, da Williams, não largar por conta de uma batida que fez com que sua equipe não conseguisse recuperar o carro a tempo da corrida. Já antes da largada, Lance Stroll rodou na volta de apresentação na Descida do Lago e abandonou a prova, o que fez a primeira largada da corrida ser abortada.

Mas mesmo com a largada abortada, houve uma reclamação de Max Verstappen por conta do pole position, Lando Norris, não ter respeitado o procedimento de largada, iniciando antes do permitido. Não houve punição.