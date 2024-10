F1: Lawson "idiota" e Verstappen "perigoso"; veja frases do GP do México

A vitória de Carlos Sainz no GP do México de F1 consolidou o bom momento da Ferrari, que entrou de vez na briga pelo título Mundial de Construtores.

A corrida na capital mexicana foi marcada também por grandes duelos por posições, com os pilotos da Red Bull levando a pior.

Verstappen "perigoso"

A palavra foi usada no sentido literal por Lando Norris para se referir ao rival na luta pelo Mundial de Pilotos. O inglês da McLaren entendeu que Verstappen o colocou em perigo com as manobras para defender a segunda posição, na volta 10.