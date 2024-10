Sainz vence GP do México marcado por batida, confusão e punições a Max

Sergio Pérez foi punido por parar o carro fora da posição no momento da largada. O piloto local foi penalizado com cinco segundos por parar sua Red Bull à frente da linha que determina o lugar dos carros no grid de largada.

Mais rápido na pista, Sainz não demorou para recuperar a primeira posição. Duas voltas depois de o safety car deixar a pista, o espanhol fez uma bela manobra e deixou Verstappen para trás.

Ameaçado por Lando Norris, Max Verstappen fez manobras ilegais para defender a segunda posição e acabou punido com 20 segundos. Primeiro, o holandês tocou na roda da McLaren de Norris para evitar uma ultrapassagem, forçando-o para fora da pista. Na sequência, com o inglês na frente, Verstappen saiu do traçado e voltou a tocar a roda do adversário, que mais uma vez saiu da pista.

A briga entre Verstappen e Norris foi boa para a Ferrari. Na frente, Carlos Sainz conseguiu abrir vantagem. Atrás, Charles Leclerc aproveitou para tomar a posição de ambos.

Dia de festa para Alonso acabou mais cedo. O piloto da Aston Martin, que completou 400 GPs no México, teve um problema no carro e foi obrigado a abandonar a corrida antes da 20ª volta.

Após a primeira rodada de paradas, Max Verstappen, que cumpriu a punição nos boxes, voltou na sexta posição. Por outro lado, Sergio Pérez viu o desempenho de sua Red Bull cair após tocar Liam Lawson em uma tentativa de ultrapassagem, e não saiu das últimas posições - ele largou em 18º.