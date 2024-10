Athletico x Cruzeiro: onde assistir e horário do jogo pelo Brasileirão

O Cruzeiro sonha com uma vaga na Libertadores do próximo ano. O time mineiro aparece na parte de cima da tabela com 44 pontos e briga, principalmente, com Bahia, Internacional, São Paulo e Flamengo por um lugar no G6.

Classificação e jogos Brasileirão

Athletico x Cruzeiro -- Campeonato Brasileiro

Data e horário: 26 de outubro de 2024, às 18h30 (de Brasília)

Local: Ligga Arena, em Curitiba (PR)

Transmissão: CazéTV (YouTube), Amazon Prime Video (serviço de streaming) e Furacão Play (pay-per-view)