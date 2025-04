Atlético-MG x Deportes Iquique no Paramount+ ao vivo: veja onde assistir

Atlético-MG e Deportes Iquique se enfrentam hoje, às 21h30 (de Brasília), no Mineirão, em Belo Horizonte, pela segunda rodada da fase de grupos da Copa Sul-Americana 2025.

Onde assistir? O duelo será transmitido com exclusividade pelo Paramount+ (streaming —de acordo com as condições da plataforma).

O Galo busca a primeira vitória pelo Grupo H. Na estreia, os mineiros ficaram no 0 a 0 com o Cienciano, no Peru.