Transmissão ao vivo de Inter x Atlético Nacional: veja onde assistir

O Internacional recebe o Atlético Nacional na noite de hoje, às 19h (de Brasília), no Beira-Rio, em Porto Alegre, pela 2ª rodada da fase de grupos da Copa Libertadores.

Onde assistir? A transmissão do jogo será feita pela ESPN (TV por assinatura) e Disney+ (streaming —de acordo com as condições da plataforma).

O Inter empatou no primeiro compromisso pela competição. A equipe de Roger Machado visitou o Bahia em Salvador e ficou no 1 a 1.