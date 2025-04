Onde vai passar Colo-Colo x Fortaleza pela Libertadores? Como assistir

Pelo Brasileirão, o Leão do Pici conquistou um ponto fora de casa na última rodada. A equipe empatou por 1 a 1 com o Mirassol, no fim de semana.

O Colo-Colo também busca a primeira vitória no Grupo E. Os chilenos ficaram no empate em um movimentado 3 a 3 com o Atlético Bucaramanga, da Colômbia, na estreia.

Colo-Colo x Fortaleza -- Copa Libertadores 2025