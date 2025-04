Fluminense x San José no Paramount+ ao vivo: veja onde assistir

O Fluminense encara o San José hoje, às 21h30 (de Brasília), no Maracanã, no Rio de Janeiro, pela 2ª rodada da fase de grupos da Copa Sul-Americana 2025.

Onde assistir? A partida será transmitida com exclusividade pelo Paramount+ (streaming —sujeito às condições da plataforma).

O Fluminense iniciou a competição com vitória. Jogando na Colômbia, o Tricolor venceu o Once Caldas por 1 a 0 e largou na frente no Grupo F.