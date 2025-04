Transmissão ao vivo de São Paulo x Alianza Lima: veja onde assistir

São Paulo e Alianza Lima medem forças hoje, às 21h30 (de Brasília), no Morumbis, em São Paulo, pela segunda rodada da fase de grupos da Copa Libertadores 2025.

Onde assistir? ESPN (TV por assinatura) e Disney+ (streaming —de acordo com as condições da plataforma).

O São Paulo largou com uma vitória no Grupo D. Com uma atuação segura, o Tricolor bateu o Talleres por 1 a 0, na Argentina.