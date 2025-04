Transmissão ao vivo de Fluminense x San José: veja onde assistir

No Brasileirão, a equipe também venceu no fim de semana. Na estreia do técnico Renato Gaúcho, o Flu bateu o Red Bull Bragantino por 2 a 1, no Maracanã.

O San José ainda não venceu na Sula. Os bolivianos ficaram no empate por 1 a 1 com o Unión Española na rodada inaugural.

Fluminense x San José -- Copa Sul-Americana 2025