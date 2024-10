'Acho legal a Fórmula 1 deixar os pilotos brigarem', diz Pietro Fittipaldi

Titular da Rahal Letterman Lanigan Racing na Fórmula Indy, o piloto viu a disputa entre Max Verstappen (Red Bull) e Lando Norris (McLaren) na largada do GP dos EUA como natural. Charles Leclerc (Ferrari) aproveitou o entrevero e assumiu a ponta para vencer em Austin.

Na cabeça do Norris, ele estava esperando o Verstappen espalhar no meio da curva. Normalmente, quando isso acontece, tem um pouco de área na zebra que você pode ainda tracionar e acelerar bem, mas eu acho que ele não estava esperando que o Verstappen espalhar tanto pra fora assim. Os dois acabaram se atrapalhando, e a Ferrari passou. Pietro Fittipaldi

Norris x Verstappen

Pietro Fittipaldi comentou a outra disputa entre Norris e Verstappen que marcou o GP dos EUA de F-1. Nas voltas finais, o britânico tomou o terceiro lugar do holandês, mas foi punido com a perda de 5s por ultrapassagem ilegal e acabou em quarto, atrás do rival.

A punição foi justa. Do lado do Norris, eu entendo que eles não concordaram porque no ponto de frenagem, antes de entrar na curva, o Norris estava na bem na frente do Verstappen, aí o Verstappen vem por dentro, tira o pé do freio, chega no apex e naturalmente por dentro vai entrar mais rápido, então ele fica um pouquinho na frente do Norris.