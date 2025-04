Corinthians lança uniformes em homenagem ao Mundial de 2000 após provocar Palmeiras

O Corinthians divulgou oficialmente, neste sábado, seu novo uniforme para o restante da temporada. O modelo, lançado junto com a Nike, homenageia a conquista do Mundial de Clubes de 2000. O título comemorou 25 anos no mês de janeiro.

Os dois modelos lançados contam com as tradicionais cores da instituição, o preto e o branco. O modelo principal tem a lateral predominantemente preta, enquanto na área central se destaca o branco. O segundo uniforme segue o mesmo padrão, mas com as cores invertidas.

Dentro da gola, o detalhe fica por conta da frase "Todo Poderoso Timão" destacando o grito que ficou famoso durante a disputa do Mundial. Além disso, nomes e números ganharam uma nova roupagem, com design criado pelo próprio clube. Destaque para o número 8, utilizado pelo capitão Rincón, que recebe a silhueta de uma taça em referência a icônica cena do colombiano comemorando. O produto já está disponível nas lojas físicas e virtuais do Corinthians e da Nike.