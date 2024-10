F1: onde assistir e horários do sprint e do classificatório do GP dos EUA

Assista com exclusividades aos treinos e às corridas da F1 pelo UOL Play. Experimente a partir de R$19,90/mês.

A corrida em si será disputada na tarde do domingo (20), às 15h30. O holandês Max Verstappen, da Red Bull, lidera a tabela, com 331 pontos, seguido por Lando Norris, da McLaren, com 279 — e que vem de vitória no GP de Singapura.

Sprint do GP dos EUA de Fórmula 1

Local: Circuito das Américas, em Austin

Data e horário: 19 de outubro de 2024, às 14h30

Transmissão: Band, Bandsports e Bandplay

Classificatório do GP dos EUA de Fórmula 1

Local: Circuito das Américas, em Austin

Data e horário: 19 de outubro de 2024, às 18h30

Transmissão: Bandsports e Bandplay