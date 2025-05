Onde vai passar Deportes Iquique x Atlético-MG? Como assistir ao vivo

Deportes Iquique e Atlético-MG se enfrentam hoje, às 19h (de Brasília), no Tierra de Campeones, em Iquique (CHI), pela quarta rodada da fase de grupos da Copa Sul-Americana.

Onde assistir? O confronto será transmitido pela ESPN (TV por assinatura) e Disney+ (streaming —de acordo com as condições da plataforma).

O Atlético-MG segue invicto e lidera o Grupo H com cinco pontos. No último compromisso, o Galo empatou com o Caracas na Venezuela em 1 a 1.