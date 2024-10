Por que Popó quer lutar com Pablo Marçal? Ideia surgiu na frente de Neymar

Logo depois de vencer o boxeador El Chino na luta principal do Fight Music Show 5, o tetracampeão mundial Popó escolheu seu próximo — e provavelmente último — adversário para duelar em um ringue.

Não tenho mais nada para provar para ninguém, então, não luto mais com lutador. E se for lutar e for a despedida, aceito o [Pablo] Marçal. Marçal, se você é homem para concluir o que você falou desde o começo do ano, que ia me desafiar... Se você for homem suficiente para assumir as suas palavras, sobe aqui no ringue.

Popó, após vencer El Chino

Por que Marçal?

A ideia surgiu no início de junho durante um leilão do Instituto Neymar Jr — a 4ª edição do evento foi realizada no Clube Monte Líbano, em São Paulo.