Popó vence argentino casca grossa em luta de 5 rounds, quedas e provocações

A luta teve cinco rounds, e não seis, como programado. Apesar disto, o oponente do brasileiro não fez qualquer tipo de crítica ao resultado final.

Como foi a luta

Diferente das últimas edições do FMS, Popó não encontrou vida fácil de cara. O brasileiro golpeou El Chino, mas também foi golpeado e deixou os fãs tensos no Ginásio da Portuguesa.

O duelo continuou equilibrado no 2° round, mas o tetracampeão mundial chegou a escorregar diante de uma trocação. O argentino, por outro lado, sofreu com a mão pesada — e com a rapidez nas esquivadas — do rival.

El Chino continuou incomodando na 3ª parte da batalha, que seguiu com o "lá e cá". Popó demonstrou algum cansaço, mas conseguiu encaixar bons golpes no adversário, que chegou a tomar bronca do juiz por um ataque ilegal.

O 4° round teve mais tensão ainda, e os dois lutadores seguiram dando show: o brasileiro carimbou o queixo do argentino, mas o desafiante reagiu e também agrediu o "dono da festa".