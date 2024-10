Popó ganhou? Brasileiro sofre com argentino em luta com um round a menos

"É isso mesmo que estou vendo?", se perguntou um torcedor presente ao Ginásio da Portuguesa, em São Paulo, ao ver El Chino aplicando uma série de golpes em Popó durante a luta principal do Fight Music Show 5.

O brasileiro também machucou o rival, mas o cenário de preocupação era geral: por que o tetracampeão mundial, que dominou as outras quatro edições do FMS, estava sendo incomodado por um adversário pouco conhecido no Brasil?

A luta, prevista para terminar após seis rounds, acabou depois do quinto com vitória para o dono da casa. O UOL questionou a organização do FMS sobre a mudança repentina e atualizará a nota assim que houver retorno.