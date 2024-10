FMS 5 tem apagão de Nego do Borel, polêmica com Popó e show de Livinho

A "rinha" de reality prosseguiu o evento e contou com peruca no chão: o ex-BBB Hadballa, além de ser vencido para o ex-Fazenda, perdeu sua peruca durante o combate — o paraense desistiu após sentir dores no joelho.

Hadballa não foi o único ex-BBB a sair derrotado: Lucas Penteado sucumbiu ao ator Thomaz Costa, ex-Carrossel, em um dos duelos mais empolgantes da noite em São Paulo.

As celebridades deram lugar a dois boxeadores profissionais: Esquiva Falcão não tomou conhecimento de Morramad Araújo e respondeu, com maestria, à água que levou na cara na véspera do confronto.

A luta de duplas, uma das apostas do FMS, foi salva por Vitor Capial: em meio ao marasmo de seu parceiro Reyphysique contra Júnior Dublê, o treinador tirou rapidamente Pobre Loco do ringue. Depois, Dublê desistiu ao saber que lutaria com o treinador físico.

Borel apagado, show de Livinho e polêmica

O Ginásio da Portuguesa elevou a animação quando Luiz Otávio Mesquita e Nego do Borel apareceram para lutar e resolver, no ringue, uma desavença de meses.