Lembra deles? Damião, Cristian e Fellipe Bastos vencem torneio de futevôlei

Sem clube desde julho, o atacante Leandro Damião se juntou aos ex-jogadores Cristian e Fellipe Bastos e venceu, no último sábado (12), um dos torneios da 11ª edição do LSK Cup.

O que aconteceu

Os três fizeram parte do time que faturou o "Desafio do Rei", que comemora o aniversário de Bello Soares, conhecido como "rei do futevôlei". Os jogos ocorreram Calçadão SP, no bairro paulistano de Perdizes.

Elano e Fábio Santos também participaram dos embates. Além deles, nomes famosos da modalidade, como Jorginho, Gui Nascimento, Neto e Borges, foram outros a marcar presença.