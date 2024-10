Thomaz Costa, ex-Carrossel, supera ex-BBB Lucas Penteado em lutaça do FMS 5

Thomaz Costa se recuperou da derrota para Luiz Otávio Mesquita em fevereiro e atropelou, neste sábado (12), o ex-BBB Lucas Penteado no Fight Music Show 5. O evento foi realizado no Ginásio da Portuguesa, em São Paulo.

O ator não deu qualquer chance para o rival, estreante no boxe. A vitória, que serve como uma espécie de redenção para o ex-Carrossel, foi bastante aplaudida pelo público presente.

Como foi a luta

O duelo começou frio, mas ganhou porradaria nos últimos segundos. Lucas Penteado tentava engatar uma série de golpes de maneira mais rápida, enquanto Thomaz optou pela efetividade.