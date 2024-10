Esquiva Falcão responde água com mão pesada e nocauteia Morramad no FMS 5

Esquiva Falcão devolveu a água na cara que tomou de Morramad Araújo na sexta (11) com maestria: ele não tomou conhecimento do rival, mostrou autoridade no ringue e venceu a luta de boxeadores profissionais do Fight Music Show 5 por nocaute técnico.

Foi a segunda vitória do medalhista olímpico no FMS: na 1ª edição do evento, o capixaba não deu chances para o ex-BBB Yuri Fernandes e nocauteou o rival.

Como foi a luta

Esquiva machucou no 1° round. O medalhista olímpico conectou um golpe atrás do outro diante de um desnorteado adversário, que virou "persona non grata" do público após as provocações feitas nos últimos dias.