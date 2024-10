Água na cara, bafo e caos no palco: veja como foram as encaradas do FMS 5

A primeira encarada não teve, de fato, encarada. O ex-Fazenda Lucas Viana entrou em cena sem adversário. O motivo? Segundo o FMS, o ex-BBB Hadballa não conseguiu chegar ao shopping diante da chuva. "Não veio porque é frouxo, está com medo. Está vindo só pelo contrato", bradou o modelo após posar para as fotos.

Lucas Penteado e Thomaz Costa não foram ausências: o ex-BBB e o ator, aliás, protagonizaram um dos momentos mais tensos da noite.

A encarada teve dedo na cara e ironia sobre bafo — foi o que alegou Thomaz ao sentir, de perto, o hálito do adversário.

Morramad Araujo joga água no rosto de Esquiva Falcão durante encaradas do FMS5 Imagem: Bruno Madrid/UOL

O cara a cara de boxeadores profissionais também foi tenso e teve até ataque com água. O medalhista olímpico Esquiva Falcão foi surpreendido pelo bicampeão nacional Morramad Araújo, que partiu para chutes e chegou a molhar o atleta.

Já a encarada da luta de duplas contou com briga generalizada e "presentinho": Capial, que lutará ao lado se Reyphisique, deu uma caixa com embalagem infantil para Pobre Loco, parceiro de Júnior Dublê. O conteúdo? Um par de chifres, que acabou chutado pelo fisiculturista e gerou um grande empurra-empurra no palco.