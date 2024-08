Ralf Schumacher responde a falas da ex-esposa: 'Pena que espalhe mentiras'

O que Cora disse

"Hoje me sinto usada durante o casamento". A ex-esposa de Ralf Schumacher disse ter recebido a notícia de que ele estava em um relacionamento homoafetivo como uma "punhalada no coração".

Quando ele anunciou [o relacionamento homoafetivo] foi como uma punhalada no coração. Sair do armário sempre afeta as pessoas ao redor, incluindo a ex-mulher com quem você teve um filho. Hoje me sinto usada durante o casamento. Sinto que desperdicei os meus melhores anos Cora Schumacher, à Der Spiegel

Chegou a desconfiar, mas ele negava. "Durante sua carreira na Fórmula 1, houve muitos rumores [de que ele era homossexual] no paddock. Pedi para ele esclarecer se o que foi dito era verdade, mas ele sempre negou, dizendo que eu estava imaginando tudo e precisava de ajuda psicológica".

Perguntas que não saem da cabeça. "Ele foi honesto comigo? E há algo ainda mais importante em minha mente: ele me amava? Confiei cegamente nele e é por isso que sua palavra foi lei para mim".

Faltou com respeito. "Gostaria que Ralf tivesse me envolvido ou pelo menos me feito participante de sua decisão, teria sido um sinal de respeito".