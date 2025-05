Coco Gauff domina Swiatek, impõe derrota marcante e avança à final em Madri

Coco Gauff protagonizou uma das maiores atuações de sua carreira ao derrotar Iga Swiatek com autoridade nesta quarta-feira, garantindo vaga na final do WTA 1000 de Madri. A jovem americana venceu por 6/1 e 6/1, em apenas 1h04min, e avançou para sua primeira decisão no saibro da capital espanhola.

Essa foi a primeira vitória de Gauff sobre Swiatek no saibro, quebrando uma sequência de cinco derrotas no piso. Além disso, é a quarta vez que a número quatro do mundo bate a polonesa em 15 confrontos. A forma como o resultado foi construído, no entanto, surpreendeu até mesmo os mais otimistas em relação ao desempenho da americana.

Após sair atrás no placar no início, Gauff venceu 11 games consecutivos, dominando a número 2 do mundo com uma combinação de agressividade, movimentação e inteligência tática. Swiatek, atual tetracampeã de Grand Slam, demonstrou frustração em quadra, chegou a receber uma advertência por linguagem imprópria e não conseguiu se encontrar ao longo do confronto.