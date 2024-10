Filho de Ralf Schumacher expõe agressões da mãe ao pai: 'Batia sem parar'

David Schumacher se pronunciou sobre as polêmicas em seu núcleo familiar. Ele relatou que a mãe, Cora Brinkmann, agrediu Ralf e que também fez ameaças ao filho sobre a guarda após ter se separado do ex-piloto, em 2015. A informação é do jornal britânico Daily Mail.

O que aconteceu

David saiu em defesa do pai, que virou alvo da ex-mulher após ter se declarado homossexual. Ralf Schumacher foi casado com Cora por 14 anos e tiveram David, único filho do ex-casal. O anúncio do irmão de Michael Schumacher gerou um forte desabafo e acusações por parte de Cora.

O piloto de 22 anos relatou que a mãe ameaçou acabar com seu sonho se ele não fosse morar com ela. Cora teria feito chantagem sobre a guarda compartilhada. David na época era menor de idade e precisava da assinatura de ambos os pais para as competições de automobilismo.