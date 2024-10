Rayssa Leal disputará 1º torneio no Brasil em 2024: 'Muito feliz em voltar'

O STU Pro Tour Rio de Janeiro ainda contará com outros três brasileiros campeões mundiais em Roma em setembro: Augusto Akio (bronze em Paris) e Raicca Ventura, no "park"; e Gui Khury, no "vertical".

Foi uma honra muito grande representar o Brasil e ganhar o título mundial no Park. A bandeira brasileira é muito pesada, e dividir o pódio com um dos meus maiores ídolos, o Pedro Barros (vice), tornou tudo ainda mais especial. Acho que o evento do Rio vai ser tão irado quanto. Temos skatistas de alto nível e vamos receber outros monstros de vários países. Será uma festa linda. Espero que todo mundo consiga dar um verdadeiro show para o público presente

Augusto Akio

Foi a realização de um sonho me tornar campeão mundial de Vertical, uma das conquistas mais importantes da minha carreira. Foi irado viver essa experiência. O mês de setembro foi muito especial, na verdade. Consegui vencer em Roma, pegar duas medalhas de ouro nos X-Games, acertar uma manobra inédita e ainda vencer o MegaPark na Greenbox. Estou muito empolgado pra competir no STU agora e manter essa sequência positiva

Gui Khury

Para falar a verdade, ainda não caiu a ficha que sou campeã mundial. Ainda mais por ser um título inédito para uma brasileira no Park. Não consigo falar da minha felicidade neste momento. Isso só me motiva mais a continuar dando o meu melhor. Agora, teremos o Pro Tour no Rio e estou muito ansiosa para o evento. Alguns dos melhores skatistas do mundo vêm competir aqui no Brasil e o nível será muito alto. Tenho certeza de que vai ser muito legal

Raicca Ventura

Campeões olímpicos também estarão presentes

Dois medalhistas de ouro olímpicos estarão entre os estrangeiros: o americano Keegan Palmer, bicampeão na modalidade Park; e a australiana Arisa Trew, medalha de ouro em Paris-2024 também no Park. A britânica Sky Brown, bronze em Tóquio e Paris, também é outra atração, além de Chloe Covell (AUS) e Alex Sorgente (EUA).