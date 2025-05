Sevilla vence Las Palmas e afasta risco de rebaixamento no Espanhol

? Sevilla Fútbol Club (@SevillaFC) May 13, 2025

A duas rodadas do final do campeonato, o Sevilla não corre mais risco de rebaixamento. A equipe alcançou a 14ª posição, com 41 pontos, sete a mais que o Leganés, primeiro time dentro da zona. O Las Palmas, por sua vez, permanece na 19ª colocação, com 32.

As duas equipes voltam a campo neste domingo, às 14h (de Brasília), pela 37ª rodada do Espanhol. O Sevilla recebe o Real Madrid, enquanto o Las Palmas enfrenta o Leganés, em casa.

O jogo

Em um primeiro tempo de poucas emoções, o Sevilla criou sua primeira oportunidade aos 33 minutos. Lokonga bateu de longe e o goleiro Horkas fez grande defesa.

Na etapa complementar, o Sevilla conseguiu sair vencedor. Logo aos nove minutos, Pascual aproveitou cruzamento de Agoume e cabeceou para marcar o único gol da partida.