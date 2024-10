'O Michael está aqui': o que se sabe sobre o estado de saúde de Schumacher?

Sempre foi uma questão de proteger coisas privadas. Discutimos muito sobre como isso é possível. Então também consideramos se um relatório final sobre a saúde de Michael poderia ser o caminho certo para fazer isso. Mas isso não teria sido tudo e teria de haver 'boletins instáveis' constantemente atualizados.

Felix Damm, advogado da família.

Mulher do ex-piloto acredita que é uma forma de protegê-lo. Um documentário produzido em 2021 e disponibilizado na Netflix, o único que possui o apoio da família, dá poucas pistas sobre a saúde do piloto. No entanto, a produção traz uma declaração rara de Corinna, sua esposa.

Estamos tentando continuar como uma família do jeito que Michael gostava. E ainda gosta. Estamos seguindo com nossas vidas. 'Privado é privado', é o que ele sempre dizia. Michael sempre nos protegeu, e agora estamos protegendo Michael. [...] Todos sentem falta dele, mas o Michael está aqui. Diferente, mas está, e isso nos dá força, eu acho. Estamos juntos. Moramos juntos em casa. Fazemos terapia. Fazemos todo o possível para que Michael melhore e para garantir que fique confortável.

Corinna Schumacher, mulher do ídolo da F1.

Quem repassar informações sobre a saúde de Schumacher pode ser processado. Segundo o advogado, mesmo amigos e pessoas próximas podem ser alvo da Justiça caso tornem públicas questões privadas.

Se não é a pessoa em causa que está agindo, mas sim amigos ou conhecidos que divulgam informações privadas, este não é um caso de 'autoexposição voluntária' da esfera privada. A pessoa afetada pode, portanto, defender-se contra a divulgação de circunstâncias da vida privada, mesmo que a informação provenha de conhecidos.

Felix Damm, advogado da família.

*Com informações da Agência Estado e de reportagem publicada em 29/12/2023.