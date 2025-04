Corinthians quer Tite e faz consulta para retorno do técnico após 9 anos

Caso Tite e Corinthians fecharem um novo acordo, será a quarta vez que ele comanda o time corintiano. A primeira foi no começo do século, quando assumiu a equipe que brigava para não cair no Campeonato Brasileiro de 2004.

Tite retornou em 2010, já no final da temporada, na tentativa de remobilizar o grupo que chegou a brigar pelo título do Brasileirão, mas vivia má fase. Foram apenas oito jogos naquele ano, com cinco vitórias e três empates.

O ano de 2011 começou complicado, com o vice no Campeonato Paulista e a queda na Pré-Libertadores, diante do Tolima. A coroação veio com o título do Brasileirão, ao fim do ano.

Nada é maior na relação entre Tite e Corinthians que a temporada de 2012. O técnico levou o clube ao inédito título da Libertadores, de forma invicta. No fim da temporada, a equipe bateu o Chelsea e foi campeã mundial.

O ano seguinte foi de apenas o título do Paulistão, antes de Tite entrar em uma no sabático. Ele foi apontado como o nome certo para a seleção brasileira após a Copa do Mundo no Brasil, mas a CBF preferiu Dunga. Tite, então, voltou ao Corinthians.

A terceira passagem cobre os anos de 2015 e 2016. Novamente campeão brasileiro, o técnico teve o trabalho interrompido para, enfim, assumir a seleção. O gaúcho comandou o time nos ciclos dos Mundiais da Rússia e do Catar, com duas eliminações nas quartas de final.