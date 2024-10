Jogo da NFL na arena do Corinthians tem impacto econômico de R$ 328 milhões

O primeiro jogo da NFL no Brasil, que aconteceu na Neo Química Arena, casa do Corinthians, teve impacto econômico de R$ 338,59 milhões.

O que aconteceu

Segundo dados da liga de futebol americano e da SPTuris, o jogo entre Eagles e Packers gerou 61,9 milhões de dólares (R$ 338,59 milhões, na cotação atual). Além do valor estrondoso movimentado, 12.518 funcionários trabalharam para que o primeiro jogo da NFL acontecesse na cidade de São Paulo.

A NFL confirmou um total de 47.236 presentes no estádio do Corinthians no evento. "A estreia no Brasil, mercado estratégico para a expansão internacional da liga, foi extremamente bem-sucedida. Trabalhamos juntos para realizar um evento histórico", afirmou Luís Martinez, gerente da NFL Brasil.