Entenda por que Giovane voltou a ganhar oportunidade no Corinthians após dois meses

Em meio ao impasse contratual, o treinador corintiano justificou o uso de Giovane contra o Huracán. O argentino alegou que estava sem jogadores para o banco de reservas. Hugo Souza, Rodrigo Garro e Fabrizio Angileri ficaram de fora por lesão, enquanto Ryan também sentiu um problema físico, segundo Ramón.

"Quando estamos em desvantagem, sempre temos que tentar propor. Ele tem alguns problemas contratuais, mas nos treinamentos, responde uma maneira incrível. Parecia que não tínhamos gente para ir ao banco. Não estavam Garro e Hugo, Ryan tinha se machucado, tivemos que o tirar, tampouco estava em condições. Praticamente não nos dava o número para poder jogar. Ele demonstra nos treinamentos que tem capacidade, já vimos. Nos deu um pouco de ritmo, mas estava um pouco apressado nas decisões, também devido à situação que está vivendo. Tenho que agradecer a ele, porque tentou e tratou de entrar em uma situação difícil, porque a equipe estava em desvantagem. E por aí não pudemos gerar futebol, e isso é o que mais me preocupa", explicou o comandante.

Ramón Díaz também deixou claro que a diretoria está de acordo com as decisões tomadas em relação à utilização do atleta, que tem treinado junto ao elenco.

"Eu creio que já dei a explicação sobre Giovane. Tenho que dizer que a diretoria, o presidente, o Fabinho, nos dão plena liberdade para as tomar as decisões que estamos tomando. Tratamos de fazer o melhor para o Corinthians", completou o argentino.

Em outubro do ano passado, em coletiva de imprensa, Ramón foi franco ao falar sobre a situação de Giovane e explicou o porquê do atacante não ter sido relacionado contra o Racing. O técnico corintiano havia dito que o jovem não tinha aceitado renovar contrato com o Timão e que só iria contar com jogadores comprometidos com o clube.

O Corinthians tinha interesse em renovar com o garoto, mas não encontrou um denominador comum com seu estafe. No entanto, apesar das palavras de Ramón em 2024, Giovane voltou a utilizar a camisa do Corinthians na atual temporada. O jogador entrou no segundo tempo na vitória sobre o Novorizontino, por 1 a 0, pela fase de grupos do Paulista, e deu a assistência para o gol.