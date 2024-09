CBG anuncia novo patrocinador para CTs e Mundial de Ginástica Rítmica

O anúncio da parceria aconteceu durante a COB Expo, com a presença do medalhista olímpico Arthur Nory e com Nicole Pircio, da seleção brasileira de conjunto da Ginástica Rítmica. Ambos os atletas realizaram uma aula especial com alunos do Centro de Treinamento de Pindamonhangaba.

Fernanda Firgerl, gerente da Fundação Vale, reforça o compromisso da empresa com o esporte como ferramenta de transformação social. "A parceria com a CBG é uma oportunidade para levar para jovens e crianças valores como ética, disciplina e cooperação, garantir o acesso ao esporte de forma inclusiva e mudar vidas".