Everaldo Marques diz querer narrar final de Copa: 'Não sou eu quem decide'

Everaldo Marques afirmou que sonha em narrar uma final de Copa do Mundo. Entretanto, em entrevista ao Alt Tabet, do Canal UOL, o narrador destacou que essa é uma decisão que não cabe a ele, mas à direção da TV Globo.

Marques abordou o assunto ao falar sobre hierarquia para escalação de eventos importantes no canal. "Com a relação à hierarquia é assim: a única coisa que eu controlo é a qualidade do meu trabalho. Não sou eu que decido as minhas escalas e obviamente eu, como todos, tenho os meus sonhos, meus objetivos e anseios, mas somos mais de 30 narradores no grupo Globo".