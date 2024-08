Porta-voz de site adulto explica entrada no futebol: 'Qual o problema?'

Brochada na cama não gera desconto, mas Nina garante que aliviou a conta em seu primeiro programa após o homem "falhar". "Foi a única vez que fiz isso. Foi totalmente desastroso, caótico, na hora fiquei com dó dele. Era meu primeiro atendimento, achei que ia chegar, tirar a roupa, pronto... E ele realmente brochou, eu pensei: 'Tadinho, ele só brochou, não fez nada, fica por R$ 150'. Eu vi no rosto dele a decepção, ele entender que eu dei desconto porque brochou".

Sem desconto, mas parcelado na maquininha. "Já tive cliente que queria dividir... A gente leva uma maquinha, mas hoje em dia a maioria paga por Pix. Os casados pagam em dinheiro porque às vezes tem conta conjunta com a esposa e não quer que ela desconfie".

Nem todas as acompanhantes beijam, mas há algumas que não tem problema, garantiu Sag. "Acompanhante que beija na boca é o profissional que não filtra quem vai atender... Mas não é a maioria".

Alt Tabet no UOL

Toda quarta, Antonio Tabet conversa com personagens importantes da política, esporte e entretenimento. Os episódios completos ficam disponíveis no Canal UOL e no Youtube do UOL. Assista à entrevista completa com Nina Sag: