Divulgação O maior reforço da história do nosso esporte olímpico Demétrio Vecchioli Mesmo na semana em que Nathalie Moellhausen comemora sua terceira classificação aos Jogos Olímpicos pelo Brasil, não é exagero dizer que Lucas Pinheiro Braathen é o maior 'reforço' da história olímpica deste país. Na quinta passada, o esquiador de 23 anos desceu de um avião no meio de um evento na sede da Red Bull, na Áustria, para dizer que vai trocar de nacionalidade esportiva na próxima temporada. Da Noruega para o Brasil. Só o fato de o evento ter sido na casa de alguns dos mais badalados atletas do esporte mundial já mostra o peso da novidade. Lucas é um garoto prodígio, campeão da temporada passada no slalom, um fenômeno esportivo e de marketing. Esqui alpino é coisa de gente rica, disputado em países ricos. Há todo um código social ali, onde Lucas não se encaixa bem. Ele pensa fora da caixinha. Em 2020, quando estreava na Copa do Mundo e deu entrevista ao Olhar Olímpico, contou não só do sonho de competir pelo Brasil, mas dos conflitos que já tinha com a federação norueguesa. Queria poder mostrar os patrocinadores dele, falar com o público dele, não com as marcas da federação. Esses conflitos pesaram para uma "aposentadoria" precoce, aos 22 anos, e agora, à mudança de nacionalidade esportiva. No passaporte, Lucas sempre foi brasileiro, como a mãe. O coração também sempre foi verde-amarelo. Faltava a bandeira ser, e agora ela é. Pelo Brasil, Lucas poderá disputar quantas Olimpíadas quiser (Jaqueline Mourão segue competindo e pode ir a Milão-Cortina aos 50). Em tese, terá três edições em idade competitiva: 2026 (aos 25 anos), 2030 (aos 29) e 2034 (aos 33). Na edição passada, o pódio teve atletas de 24 a 30 anos. São ótimas chances de um futuro glorioso em um esporte onde o Brasil nunca tinha sonhado em chegar longe, como esse texto explica melhor. Pan 2023: Duda e Ana Patrícia comemoram o ouro no vôlei de praia Alexandre Loureiro/COB Olimpíada: mais perto para uns, mais distante para outros Quente Duda e Ana Patrícia estão classificadas. São líderes do ranking mundial e não podem mais ser alcançadas no G2 da corrida brasileira. No Elite16 de Doha, que abriu a temporada do circuito mundial de vôlei de praia, caíram nas quartas. Carol Solberg e Bárbara Seixas vão se classificar. É questão de tempo. Elas foram campeãs em Doha, no melhor resultado delas como dupla, duas décadas depois de duas pratas mundiais juniores. Ágatha e Rebecca só têm chances de ultrapassar se forem perfeitas nas próximas nove etapas. Nathalie Moellhausen carimbou o passaporte, o que era questão de tempo, com uma boa campanha em Budapeste. Foi bronze, venceu a líder do ranking mundial, e mostrou que vai brigar por medalha em casa (ela mora em Paris). Georgia Furquim foi a segunda brasileira do tiro esportivo a se classificar a Paris-2024. Ela conquistou a vaga no skeet, ao se classificar à final do Campeonato das Américas. No boxe, já são 10 vagas, de 13 possíveis. Nove haviam sido conquistadas pelo Pan e a décima veio no primeiro de dois Pré-Olímpicos Mundiais. Luiz Oliveira, o Bolinha, se classificou na categoria até 57kg. Seguem sem vaga somente Viviane Pereira (75kg), Yuri Falcão (63kg) e Wanderson de Oliveira (71kg). Este último, conhecido pelo apelido de Shuga, será candidato ao pódio se conseguir a vaga. Ele perdeu na última luta na Itália, e precisará chegar à semi na Tailândia, em maio. Frio Arthur Nory não deve se classificar. Ele foi prata na Copa do Mundo de Baku, com a mesma nota do campeão, mas atrás nos critérios de desempate. Agora, só pega vaga pelas Copas se ganhar em Doha com nota muito acima do que está acostumado. Brasil terá, em Paris, Diogo Soares e mais um escolhido pela comissão técnica: Arthur Nory ou Caio Souza. Uma pena, mas um deles ficará fora. Hugo Calderano já está garantido na Olimpíada e agora briga para ser um dos quatro cabeças de chave e fugir dos chineses até a semifinal. Nessa disputa, levou uma rasteira da federação internacional, que mudou os critérios do ranking e beneficiou um francês, seu rival direto. Mas também não se ajudou. Perdeu na primeira rodada do Smash de Cingapura, um dos torneios mais importantes do ano. Divulgação/IJF Olimpílulas Demorou, mas o judô brasileiro abriu a coleção de ouros no ano olímpico. Foram três no Grand Prix de Linz, na Áustria, com Larissa Pimenta (52kg), Leonardo Gonçalves (até 100kg) e Bia Souza (+100kg). A pesada volta de lesão direto para o terceiro lugar do ranking mundial. Os outros dois entram de cabeça na briga para serem um dos oito cabeças de chave em Paris. Se você não viu, veja a cesta de três pontos de Kamilla Cardoso, no estouro do cronômetro, para dar a vitória ao time dela, South Carolina, na semifinal de conferência na NCAA. O detalhe é que a brasileira, que deve ser a quarta escolha no próximo draft da WNBA, nem tentava uma cesta de três desde 2020. No domingo, ajudou a equipe a vencer a levantar a taça. Martine Grael e Kahena Kunze sonharam com medalha e terminaram em quarto lugar o Mundial de 49erFX, na Espanha. Ficaram distante de ouro (Holanda) e prata (Suécia), mas flertaram com o bronze, que foi para a Itália. É pouco para quem tem seis medalhas em Mundiais, ao mesmo tempo que é uma evolução na comparação com o 12º lugar de 2023, e o sétimo em 2022. Atuais bicampeãs olímpicas, as brasileiras vão disputar pódio em Paris-2024. O Brasil teve um desempenho para esquecer no Pro Tour de Skate de Dubai. Já havia zerado no park e, neste fim de semana, só colocou uma atleta na final do street. Rayssa Leal fez uma boa volta, uma boa manobra, mas errou as outras quatro tentativas. Terminou em oitavo. País tem 24 skatistas vivos na corrida olímpica, possivelmente vai levar o máximo de 12 a Paris, mas começou mal o ano pensando em briga por medalhas. Luciana Lossio, ex-ministra do TSE (sim, do Tribunal Superior Eleitoral) venceu o GP cinco estrelas de Wellington (EUA), no sábado, no melhor resultado de uma carreira ainda amadora no hipismo. Aos 49 anos, a advogada é amadora, não trabalha para ninguém. Tem um animal, e leva ele para as competições. Não precisa dividir prêmios, como os US$ 127 mil que ganhou pela vitória.