Flamengo confirma saída de polêmico e poderoso vice de Olímpicos

Com Delano no comando do NBB, Kroll liderou o Flamengo a uma tentativa de implodir a liga, por dentro e por fora. Já próximo à diretoria da Confederação Brasileira de Basquete (CBB), Kroll alegou que uma multa imposta a ele era irregular, questionou a legitimidade do STJD da LNB, e deu à confederação a brecha que ela queria para romper com a liga.

A CBB contava que o Flamengo também rompesse com a LNB e migrasse para o Campeonato Brasileiro da confederação, sendo seguido por outros clubes. Mas a vontade de Kroll não era a vontade de Landim, que se manteve fiel ao NBB. Sem o Flamengo, a CBB perdeu, por muito, a queda de braço que travou com a liga.

Tido como um dirigente passional, presente a todo tipo de competição que o Flamengo disputasse, Kroll se envolveu em diversas polêmicas, e acumulou desafetos nas mais diversas modalidades. Até no nado artístico ele causou briga e discussão. Pelo estilo, comum no futebol, mas não no esporte olímpico, muitas vezes conseguiu impor sua vontade, e favorecer o Flamengo.

Agora, ele dá lugar à ex-nadadora Deborah Frochtengarten, primeira mulher com cargo de vice-presidente na gestão Landim, e muito próxima à também ex-nadadora (e ex-presidente) Patrícia Amorim.