Garantida em Paris, Viviane vendeu pastel na feira para bancar carreira

Novos tempos

Viviane trabalhou com pastel e caldo de cana até 2019, mesmo ano em que foi pela primeira vez ao Pan e ao Mundial de Atletismo. Voltaria à barraca em 2020, no auge da pandemia, para ter de onde tirar sustento. No fim do ano, venceria o Troféu Brasil nos 35 km, e o Sul-Americano nos 50 km.

Na época, o programa olímpico tinha uma prova de 50 km, mas só para os homens, e havia pressão para as mulheres terem a mesma oportunidade. Viviane sonhava com isso, enquanto buscava vaga nos 20 km. Tinha tudo para fazer índice na temporada europeia de 2021, mas uma nova onda da pandemia impediu a viagem. Acabou fora de Tóquio-2020 por uma posição no ranking.

Desde então, a evolução é constante. No ano passado, baixou quatro minutos seu recorde pessoal, para 1h28min36, resultado que a fez ser oitava colocada no Mundial. Fechou 2023 como líder do ranking nacional, classificada a Paris-2024, e 17ª do ranking. No Mundial, ainda foi quarta nos 35 km, prova que não faz parte do programa olímpico, e por pouco não beliscou uma medalha.

Com o foco nas Olimpíadas, Viviane, que tem pós-graduação em nutrição esportiva, agora é também bacharel em educação física e realizou o sonho de falar espanhol fluente, não deixando nunca de estudar, parou por um tempo com os atendimentos como nutricionista. Venceu a Copa Brasil de Marcha Atlética e, neste fim de semana, disputa os 35 km no Campeonato Sul-Americano, no Recife.

É atleta do Praia Clube, da Aeronáutica e do Time Rio, da prefeitura do Rio de Janeiro. Também recebe Bolsa Pódio e faz parte do programa de alto rendimento da Confederação Brasileira de Atletismo. Para quem não pretendia ter uma carreira de atleta, foi longe, mas quer ir mais.