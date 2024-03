Hugo Calderano decepciona e cai na estreia em Singapura

Zebra na estreia! Na fase de 32 avos de final do Smash de Singapura de tênis de mesa, o brasileiro Hugo Calderano perdeu seu primeiro duelo e encerrou sua participação no torneio. Com a derrota, o mesatenista carioca deve perder algumas posições no ranking mundial, já que a competição distribui um grande número de pontos aos atletas.

Hugo foi superado pelo sul-coreano Cho Dae-seong, atual 58º colocado do ranking de simples e apenas o sétimo melhor mesatenista do seu país. O rival asiático venceu a partida pelo placar de 3 a 1 (11/6, 11/7, 7/11 e 12/10). Na última edição do evento em Singapura, Calderano realizou uma ótima campanha e chegou até a semifinal, parando no multicampeão chinês Ma Long.

Irmãs Takahashi param nas oitavas na chave de duplas

Além disso, as brasileiras Bruna e Giulia Takahashi fizeram sua estreia no torneio de duplas femininas. Elas perderam o confronto contra as francesas Prithika Pavade e Camille Lutz por 3 a 1 (11/13, 11/5, 11/6 e 11/3), válido pela fase de 16 avos de final.