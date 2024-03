Nory é prata, bate na trave de novo, e vaga olímpica fica improvável

Agora, o lituano já tem pontuação de um primeiro (30), um segundo (25) e um terceiro (20) lugares. Nory, que nem passou à final no Cairo, tem um segundo (25) e um terceiro (20). Para igualar o europeu, precisa ganhar a última etapa, em Doha, chegando também à soma de 75.

Isso é plenamente possível, vide o equilíbrio em Baku. O problema é que, se os dois empatarem em pontos, o segundo critério de desempate é a nota média. E Nory precisaria de uma apresentação de 14,867 pontos, acima do que ele tirou mesmo quando foi bronze no Mundial de 2022. É bastante improvável.

O Brasil levou outros três ginastas à Copas em busca da terceira vaga olímpica possível, mas Bernardo Miranda foi mal em todas as competições, Yuri teve o sexto lugar em Baku no solo como seu melhor até aqui, e Caio Souza, maior esperança, não brilhou nas duas primeiras etapas e ficou fora da competição deste fim de semana por uma gripe.

Assim, exceto se Nory tiver um desempenho espetacular em Doha, o Brasil só terá dois ginastas em Paris: Diogo Soares e um escolhido pela comissão técnica, que terá que decidir entre Nory e Caio.

Este lesionou o tendão de Aquiles em meados do ano passado, e precisou passar por cirurgia. Por isso, ficou de fora tanto do Mundial quando do Pan, realizado na semana seguinte. Caio foi muito prejudicado por uma decisão polêmica da federação pan-americana que colocou os Jogos Pan de 2023, e não o Campeonato Pan-Americano de 2024, como seletiva regional. Nos demais continentes, o evento com esse status é o continental deste ano.

Sem Caio, o Brasil bateu na trave pela vaga por equipes no Mundial. Aí, Nory passou a buscar a vaga individual. A primeira chance foi a final da barra fixa no Mundial. Só ele e um croata disputavam, mas o rival foi prata e, ele, sexto. Depois, no Pan, o brasileiro precisaria ser o melhor do individual geral, tirando norte-americanos e canadenses. Ocupou esse papel com folga na fase de classificação, mas teve um desempenho sofrível nas barras paralelas e perdeu a vaga para um dominicano.