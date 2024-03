Esquiador é o maior 'reforço' da história olímpica do Brasil

Mais do que o potencial de ganhar uma medalha olímpica inédita nos Jogos Olímpicos de Inverno, Lucas oferece ao Brasil a chance se ocupar espaço como protagonista no esporte de neve, justamente em um momento em que o país tem um medalhista da Olimpíada da Juventude (Zion Bethonico, no snowboard cross) e uma campeã mundial júnior que trocou os EUA pelo Brasil (Sabrina Cass, do moguls, filha de brasileira). Além disso, Nicole Silveira recentemente conquistou o 13º lugar no Mundial de Skeleton, melhor resultado da história do país em um Mundial no gelo.

É uma soma de fatores, muito potencializada pela chegada de Lucas, que vão reforçando o peso do Brasil nos esportes de inverno. Não que isso tenda a causar grande impacto na prática de esporte dentro do país (não temos neve, afinal), mas ajuda a amadurecer o status do Brasil como um candidato a potência olímpica, e traz um repertório novo ao COB.

Lucas já tem toda a estrutura para disputar Copas do Mundo de Esqui, evento importantíssimo do esporte mundial que o Brasil nunca passou perto. É uma chance que o COB e a CBDN têm que agarrar com a maior força possível.